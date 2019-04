FPÖ und Identitäre: Nachrichtendienste sollen nun direkt an Kanzler berichten

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) will die Berichtspflichten der Nachrichtendienste ändern. Künftig sollen das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT), das Abwehramt und das Heeresnachrichtenamt auch an Kanzler und Vizekanzler Informationen weitergeben, berichteten Bundesländerzeitungen und Die Presse am Montag vorab. Die FPÖ distanzierte sich indes von den Identitären.