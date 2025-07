FPÖ und Grüne eines Sinnes und gegen Messenger-Überwachung

Es handle sich um "Überwachungsfantasie der ÖVP". Kritik auch an zahlreichen anderen Regierungsvorhaben. Grüne mit dringlichem Antrag zu Waffengesetz, FPÖ zu WHO.

FPÖ und Grüne haben vor der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause Kritik an Regierungsvorhaben geübt. Einig war man sich bei der Messenger-Überwachung - diese sei eine "Überwachungsfantasie der ÖVP", so Grünen-Chefin Leonore Gewessler und FPÖ-Verfassungssprecher Michael Schilchegger. Im Plenum thematisieren wollen die Grünen per dringlichem Antrag die Verschärfung des Waffengesetzes, die FPÖ die überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO.

Die Messenger-Überwachung bringe "keinen Mehrwert an öffentlicher Sicherheit, sondern weniger", kritisierte Schilchegger am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Das Problem liege dabei weniger auf der rechtlichen als auf der technischen Seite. Denn die Schadsoftware lasse sich nicht einschränken, sodass sie nur auf Nachrichten und nicht auf alle Daten auf dem Endgerät zugreife. Zudem lasse sie Sicherheitslücken bewusst offen, die von Dritten ausgenutzt werden könnten. Außerdem wäre keiner der bisherigen islamistischen Terroranschläge dadurch verhindert worden.

Ähnliche Kritik äußerten die Grünen. In anderen Ländern - und zwar europäischen Rechtsstaaten - seien etwa Journalisten oder Oppositionspolitikerinnen überwacht worden, sagte Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba, der Neos und SPÖ vorwarf, "in Rekordtempo umgefallen" zu sein. An Chatverläufe könne man über Hausdurchsuchungen kommen. Wird die Messenger-Überwachung für Gefährder am Mittwoch in ihrer aktuellen Form beschlossen, werden die Grünen eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) prüfen, stellte Zorba fest. Mit Unverständnis reagierte ÖVP-Sicherheitssprecher Ernst Gödl. Grüne und FPÖ würden die Gefährderüberwachung skandalisieren - "ohne aber selbst einen Plan vorzulegen, wie man Terror in Österreich künftig effektiv verhindern kann", betonte er in einer Aussendung. Dringliche Anträge zu Waffengesetz und WHO Die Oppositionsparteien kündigten jeweils einen dringlichen Antrag an - einmal zum Waffengesetz an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner (Grüne), einmal zur WHO an SPÖ-Gesundheitsministerin Korinna Schumann (FPÖ). Die Grünen wollen, dass Privatpersonen - mit Ausnahmen etwa für Jägerinnen oder Sportschützen - überhaupt keine Schusswaffen mehr besitzen dürfen. Denn jeder Mensch habe ein Recht auf Schutz vor Waffen, meinte Justizsprecherin Alma Zadić. Vernünftig sei, dass Waffenbesitzkarten künftig nur noch für acht Jahre ausgestellt werden sollen und so regelmäßig die Verlässlichkeit überprüft werden könne. Inkonsequent sei aber, dass das nur für neue Waffenbesitzkarten gelten soll. Dass es für Jägerinnen und Jäger keine psychologischen Tests brauche, sei außerdem nicht nachvollziehbar.