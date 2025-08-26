2.175 Fragen zu NGO-Förderungen: Wie Regierung auf FPÖ-Anfragenflut reagiert

"Wie viele Steuermillionen verschlingt das NGO-Business in Österreich?" Unter diesem, mit einem gewissen "Bias" versehenen Titel hat die FPÖ in der Person von Nationalratsabgeordnetem und Generalsekretär Michael Schnedlitz und anderen dem Bundeskanzleramt und anderen Ministerien Ende Juni eine Flut an Fragen gestellt.

Wie schon im Mai, als die Freiheitlichen mehr als 800 parlamentarische Fragen zum Themenkomplex Corona und den dabei getroffenen Maßnahmen formuliert haben, waren die Ministerien auch diesmal aufgerufen, 2.175 (!) Fragen zu beantworten.

Zur Illustration: Allein der Umfang der Fragen, die sich auf 725 verschiedene Organisationen beziehen, beträgt rund 260 A4-Seiten.

Heute, Dienstag, läuft die achtwöchige Frist ab, binnen derer die Ministerien den Parlamentariern antworten müssen. Und die Regierung bzw. die Ministerien versuchen aus der Not, sprich der unglaublich hohen Anzahl an gestellten Fragen, eine Tugend zu machen und die Beantwortung ihrerseits in einer öffentlichen Stellungnahme mit Botschaften zu verknüpfen.