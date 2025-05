Die FPÖ blockiert den Apparat. Warum? Weil sie’s kann

Das klingt beim ersten Hinhören bescheiden, ist aber das Gegenteil. Denn tatsächlich wollen die Freiheitlichen nicht weniger als 827 Anfragen an diverse Ministerien verschicken.

827 Anfragen? Das ist, wie man so schön sagt, jede Menge Holz – zumal die Antwortfrist nur acht Wochen beträgt und die FPÖ für ausführliche Fragen bekannt ist. Im Innenministerium hat man in der vergangenen Legislaturperiode im Schnitt rund 30 Arbeitsstunden pro FPÖ-Anfrage verwendet.

Und wer das für übertrieben hält, dem sei ein Blick auf die fast schon legendäre blaue Anfrage zu den Feuerlöschern empfohlen: Bei dieser wollten FPÖ-Abgeordnete vom Innenminister wissen, welche Inhaltsstoffe die Feuerlöscher in den einzelnen Dienststellen haben – bei 900 Dienststellen dauert es schon ein Zeiterl, bis die entsprechenden Excel-Tabellen richtig befüllt sind.