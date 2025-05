827 parlamentarische Anfragen: Kickl will "MRT-Bild des Corona-Wahnsinns"

Corona sei ein entscheidendes Thema in den blau-türkisen Verhandlungen gewesen, doch die ÖVP hätte kein Interesse daran gehabt, so Kickl. Die ÖVP könne sich nun darauf einstellen, dass der U-Ausschuss rund um das Innenministerium, den die FPÖ im Mai einsetzen will, "eine Corona-Tangente aufweisen wird". Einen U-Ausschuss zum Innenministerium selbst und dem Ableben von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek wird die FPÖ jedenfalls einsetzen.

15 Sammelanfragen, 572 Einzelanfragen

Die Pandemie will Kickl nun mit dem parlamentarischen Interpellationsrecht (parlamentarische Anfragen an Minister) aufarbeiten. Schon davor wollten die Freiheitlichen eine Generalamnestie für in Corona-Zeiten Bestrafte, die Rückzahlung von Strafgeldern und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, wie Kickl sagt. Das wollte die ÖVP laut FPÖ-Chef nicht. Nun wolle man eine "Kultur des ,Niemals Wieder'" im Zusammenhang mit den Eingriffen in die Grund- und Freiheitsrechte - "All das war der ÖVP nichts wert", weswegen die FPÖ heute 827 parlamentarische Anfragen in der Parlamentsdirektion abgeben wird. Ziel sei es, ein "MRT-Bild des Corona-Wahnsinns" zu erstellen.