FPÖ muss vorerst 130 Mitarbeiter kündigen

Diese Signale lassen vermuten, dass die FPÖ den Misstrauensantrag gegen Kurz am Montag (oder Mittwoch) in der Sondersitzung unterstützen wird. Im Hintergrund laufen viele Gespräche. SPÖler rufen überraschend FPÖler an, um sie vom Misstrauensantrag zu überzeugen. „In den letzten 15 Monaten habe ich nicht so viele Anrufen von SPÖ-Abgeordneten aus Nationalrat und Landtag bekommen wie seit gestern“, so ein FPÖ-Abgeordneter.