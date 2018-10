FPÖ-Minister Kickl: „Nicht zum Maulkorb verpflichtet“

Wenn man in das Arbeitszimmer von Herbert Kickl im Palais Dietrichstein vorgelassen wird, muss man sich als Gast quasi digital „unbewaffnet“ dem FPÖ-Innenminister nähern. Das Handy wird am Empfang abgenommen, selbst die engsten Mitarbeiter des Innenministers sind von dieser Regelung nicht ausgenommen – die übrigens bei keinem von Kickls Vorgängern existierte. Keine Frage, diese Maßnahme zeugt von hohen Sicherheitsvorkehrungen – allerdings schwingt auch eine Portion Misstrauen mit.

Nach zehn Monaten im Amt bekam der KURIER nach zahlreichen Anfragen und Absagen nun erstmals einen Interviewtermin mit Kickl.

KURIER: Herr Kickl, Ihre Parteikollegen, allen voran Heinz-Christian Strache und Norbert Hofer, sind auf Kuschelkurs mit der ÖVP und treten in der Außenwirkung sanft auf. Sie folgen nicht diesem Muster. Sind Sie sich als einziger FPÖler treu geblieben?

Herbert Kickl: Jetzt muss ich Sie fragen, mit wem ich kuscheln soll?

Mit den Türkisen ...

Mir geht es in diesem Kernressort um die Umsetzung von dem, was wir in der Wahl versprochen haben. So handle ich auch, und so gesehen habe ich vielleicht ein Kuschelbedürfnis mit der Bevölkerung.

Sie haben von der Entstehung einer korrupten Krake im BVT gesprochen, die ja jahrelang unter ÖVP-Führung gewachsen ist. Auch Werner Amon, der ÖVP-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss, ist Ihnen ein Dorn im Auge. Sie attackieren damit immer wieder den Koalitionspartner. Passiert das aus Kalkül, weil man Ihnen nachsagt, Sie hätten eine rot-blaue Koalition bevorzugt?

Das ist schlicht und ergreifend falsch. Bei aller Harmonie, die keine gespielte ist, können in der Regierung auch kleine Nebengeräusche auftauchen. Das ist normal. Es kann ja nicht gewollt sein, dass jetzt alle Politiker wie aus der Retorte agieren und der gleiche Typ sind. Es ist gut, wenn es Unterschiede gibt, und ich bin mentalitätsmäßig eben anders unterwegs.

Mentalitätsmäßig anders unterwegs – wie würden Sie sich beschreiben?

Hin und wieder ist es notwendig, Klartext zu reden. Ich halte Werner Amon für einen sehr guten Abgeordneten und Sicherheitssprecher der ÖVP. Deswegen ist umso mehr die Frage erlaubt, ob es wirklich ein vernünftiger Ansatz ist, wenn man im BVT-U-Ausschuss so auftritt, als wäre man der Strafverteidiger einer der Hauptbeschuldigten in diesem Verfahren. Das muss aber die ÖVP-Fraktion für sich selber entscheiden, ob das der richtige Weg ist, wenn es um Aufklärung geht. Da darf aber dann schon Kritik seitens des Koalitionspartners erlaubt sein. Wir haben uns zu einer Partnerschaft verpflichtet, um politisch was weiterzubringen, aber nicht, um uns gegenseitig einen Maulkorb umzuhängen.

Heißt das indirekt, die ÖVP soll Werner Amon im BVT-U-Ausschuss als Fraktionsführer auswechseln?

Das steht mir nicht zu. Wenn jemand ein freundschaftliches Verhältnis zu einem der Hauptbeschuldigten hat, wo auch die Hausdurchsuchung seitens des Oberlandesgerichts als gerechtfertigt eingestuft wurde, dann würde man vielleicht als außenstehender Beobachter sagen, dass eine gewisse Befangenheit vorliegen könnte. Wenn Werner Amon die Staatsanwälte befragt, die gegen diese Person, die sein Freund ist, ermitteln, ist die Optik eventuell etwas seltsam.