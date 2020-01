FPÖ: Lehren aus Ibiza und eine beginnende Personaldebatte

Es sollen die "strengsten Regeln von allen Parteien" werden, die Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner heute dem Parteivorstand präsentieren will.

Regeln im Umgang mit Finanzen (Compliance), die sich die FPÖ fortan auferlegen will. Regeln, die für jedermann sichtbar und glaubhaft die Lehren aus der Strache-Ära repräsentieren sollen. Die notwendig wurden, weil Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache der Partei möglicherweise unrechtmäßig und über Jahre private Spesen in Rechnung gestellt hat. (Die Justiz ermittelt.) Regeln, die vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG aufgestellt wurden, "um zu zeigen, wie ernst es uns mit den Richtlinien ist", heißt es in der FPÖ.