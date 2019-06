FPÖ-General über Strache-Comeback: „Das hätte Charme“

Im zehnminütigen Video, wo Ex-FPÖ-Chef Strache erklärt, warum er sein EU-Mandat nicht annimmt, kündigt er gleichzeitig an, dass es ein Politik-Comeback von ihm geben wird. Das schließt auch Hafenecker nicht aus. Zuerst aber müssen die „Begleitumstände und die Hintergründe“ zum Ibiza-Video aufgeklärt werden.

Wenn hier die Fakten auf dem Tisch liegen, dann soll man „niemals nie sagen“. Auf die Frage, ob Hafenecker den Ex-Vizekanzler gerne als FPÖ-Wien-Spitzenkandidat sehen würde, antwortete er: „Das hätte seinen Charme.“

War BVT auf Ibiza?

Die FPÖ will mittlerweile über Indizien verfügen, dass andere politische Mitbewerber als Auftraggeber hinter dem Ibiza-Video stehen. Die Finca soll schon öfter für geheimdienstliche Operationen in Anspruch genommen worden sein, behauptet Hafenecker im KURIER-Interview. „Es gibt Gerüchte, dass zum selben Zeitpunkt auch Beamte des BVT in Ibiza waren.“

Dass der deutsche Nachrichtendienst BND nichts mit der Operation zu tun habe oder davon nichts gewusst haben soll, kann Hafenecker nicht glauben.