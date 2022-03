FPÖ gegen EU-Beitritt der Ukraine und für Vermittlerrolle Österreichs

Die FPÖ hat sich gegen einen raschen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen. "Der Ukraine und gleichzeitig auch Georgien und Moldawien einen EU-Beitritt in Aussicht zu stellen, weckt nur falsche Hoffnungen, die einfach nicht zu erfüllen sind", erklärte Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament, am Freitag. FPÖ-Chef Herbert Kickl schoss sich auf Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ein, der beim EU-Gipfel in Brüssel "eine peinliche Figur abgegeben" habe.

"Der Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ist zu verurteilen. Daraus ergibt sich aber noch lange kein Zusammenhang mit einem Status als EU-Beitrittskandidat. Die EU kann kein Interesse daran haben, Konflikte zu importieren", sagte Vilimsky laut Aussendung. Für eine zügige Aufnahme der Ukraine in die EU warb zuletzt etwa auch der Vorsitzende der deutschen SPD, Lars Klingbeil. Die Aufnahmeprozesse könnten auch beschleunigt werden, sagte Klingbeil am Donnerstagabend in einer Sendung des RBB-Inforadios.