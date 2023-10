Kickl wettert gegen ÖVP: "Leopold Figl würde spätestens jetzt sterben"

Attacken gegen ÖVP und SPÖ

Heftige Angriffe und Spott hatte der FPÖ-Chef für die politische Konkurrenz übrig. Er stehe als künftiger "Volkskanzler" dem "Systemkanzler" Karl Nehammer (ÖVP) gegenüber. "Ich werde ein Bundeskanzler sein, der sich um die Bürger kümmert, und nicht um die Burger", spielte er auf das umstrittene Nehammer-Video an. "Ich kenne ihn: So ist er", meinte Kickl zu den dortigen Kanzler-Aussagen. Der "Grad an intellektueller und moralischer Verwahrlosung" habe bei der ÖVP bedenkliche Ausmaße erreicht: "Wenn Leopold Figl nicht schon tot wäre, würde er spätestens jetzt sterben, aus lauter Gram darüber, was aus seiner ÖVP geworden ist."

Nicht fiel besser weg kam SPÖ-Chef Andreas Babler, dieser "Bussi-Bär der linken Schickeria", weg: "Und hinter dem Bussi-Bär transportiert er die abscheuliche Ideologie des Marxismus. Und hat in seinem Büro eine Lenin-Büste stehen."