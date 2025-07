FPÖ-Bundesratspräsident: „In mir sitzen keine Feindbilder“

In der globalisierten Welt, in der wir leben, kommt das Brauchtum schon unter die Räder. Wir dürfen nicht vergessen, dass die autochthone Bevölkerung im Schwinden ist. Und in vielen Bereichen werden die Lücken durch Migration geschlossen, umso mehr muss man dafür sorgen, dass Brauchtum und Traditionen nicht verloren gehen. Ich will dafür sorgen, dass dazu auch Studien erarbeitet werden. Wohin bewegt sich Brauchtum, wie wird es beeinflusst, warum verlieren wir gewisse Traditionen?

Ich habe vor Kurzem die erste Präsidialsitzung mit den Vorsitzenden der Fraktionen und meinen Vizepräsidenten von ÖVP und SPÖ gehabt. Wir haben eine sehr gute Gesprächsbasis. Ich hatte mit den anderen Parteien traditionell gute Beziehungen. In mir sitzen keine Feindbilder. Ich gehe davon aus, dass alle Abgeordneten, die im Parlament sitzen, das Beste für Österreich im Sinn haben. Auf dieser Basis findet man immer gewisse Gemeinsamkeiten. Wobei es schon eine Kontroverse zwischen Nationalrat und Bundesrat gibt. Ich gebe den Bundesräten schon zu bedenken, dass sie in der Länderkammer sitzen und Länderinteressen zu vertreten haben. Nicht Bundesinteressen oder die Interessen der Regierung. Auch wenn ich weiß, dass das sehr schwierig ist.

Da geht es in erster Linie um die ländlichen Regionen. Welche Botschaft haben Sie in diesem Zusammenhang an die Bundeshauptstadt Wien?

Wien hat logischerweise aufgrund der hohen Migrationszahlen Schwierigkeiten, weil die Zuwanderer mit unseren Traditionen nicht viel anfangen können. Jetzt sage ich nicht, dass sich jeder Zuwanderer einem Trachtenverein anschließen muss. Aber es geht um die Akzeptanz gewisser Bräuche, die teilweise natürlich religiösen Ursprung haben. Ich sehe das auch im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte, dass ein Ukrainer nicht die Bundeshymne singen wollte. Wenn ich aber – egal aus welchen Gründen – in ein fremdes Land komme und nicht akzeptiere, dass es dort gewisse Bräuche, Traditionen oder Vorgaben gibt, dann muss ich damit rechnen, dass ich Probleme bekomme.

Ein zweites Thema, das Sie während Ihrer Präsidentschaft auf der Agenda haben, ist der Landschafts- und Naturschutz. Mit dem interessanten Nebensatz, dass man sich dem Thema „ideologiebefreit“ nähern muss. Was meinen Sie damit?

Wir müssen uns dem Landschafts- und Naturschutz, letztlich auch dem Umweltschutz, ideologiebefreit nähern, weil wir wissen, dass die Grünen da ganz andere Vorstellungen haben. Ich denke nur an das EU-Renaturierungsgesetz, dem Leonore Gewessler als grüne Ministerin zugestimmt hat.

Sie hätten gegen dieses EU-Gesetz gestimmt?

Natürlich, weil viele Dinge, die jetzt renaturiert werden sollten, in Wirklichkeit auf Basis von natürlichen Vorgaben gemacht worden sind. Man muss nur an die Arbeiten an den Uferböschungen und den Hochwasserschutz denken. Wenn wir das jetzt wieder rückgängig machen, bekommt die Landwirtschaft, bekommen die Wohnbereiche ein Problem. Wir müssen also schon genau schauen, wo wir uns hinbewegen. Natur- und Landschaftsschutz haben unsere Landwirte seit Jahrhunderten gemacht. Wir können jetzt nicht hergehen und sagen, es ist alles falsch, was da gemacht worden ist. Ich will diese Diskussion aber bewusst nicht in Richtung Klimaschutz abwandern lassen.