Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz? Es hat in der bisher noch kurzen Parlamentsperiode immer wieder Aufregung wegen seiner Vorgangsweise gegeben. Sie müssen tagtäglich im Parlament mit ihm zusammenarbeiten.

Man kann sagen, dass unser Arbeitsverhältnis, wenn es um den Parlamentsbetrieb geht, ein korrektes und professionelles ist.

Abseits des pragmatischen Arbeitsverhältnisses gibt es aber schon Punkte, über die diskutiert werden müsste: sein Umgang mit Ordnungsrufen, wenn es um FPÖ- Abgeordnete geht, oder der Parlamentsbesuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Weil Sie die Ordnungsrufe ansprechen: Jeder Präsident führt seinen Sitzungsteil in seiner Verantwortung. Jeder versucht natürlich, dass die Sitzungen und Debatten ordentlich ablaufen. Ich sage immer: In einer Demokratie darf gestritten werden, aber mit Anstand. Und was den Besuch von Viktor Orbán betrifft, da waren wir, glaube ich, alle irritiert. Das haben wir in der Präsidiale dann auch genau besprochen.

Vorgänger Wolfgang Sobotka hat das wieder eröffnete Parlament als offenes Haus konzipiert. Mit vielen Besuchern, mit vielen Veranstaltungen. Walter Rosenkranz sieht das ein bisschen anders. Für ihn ist wichtig, dass das Haus in erster Linie für die Parlamentarier da ist. Wo liegt da Ihre Position?

Wenn es um die Rolle des Parlaments geht, da hat Wolfgang Sobotka wirklich viel geleistet. Ich meine, dass das Haus, das Herz der Demokratie, ein offenes Haus ist. Wir haben heuer schon wieder 500.000 bis 600.000 Besucher gezählt. Die Menschen nehmen das Haus in Anspruch. Die Demokratiewerkstatt ist da ein wesentlicher Punkt. Ansonsten ist es wichtig, dass die Sitzungen, die die Parlamentarier abhalten, etwa die Ausschüsse, in den dafür vorgesehenen Räumen stattfinden können. Da müssen wir die Balance finden zwischen offenem Haus und dem Geschäftsbetrieb.