ÖVP-Volksanwältin Gaby Schwarz: „Entschuldigt euch doch bitte“

Die Eisenstädterin Gaby Schwarz wurde von der ÖVP in ihrer Funktion als Volksanwältin verlängert. Sie spricht von einem Job, der sie erfüllt.

KURIER: Frau Schwarz, Sie zeigten sich vor Kurzem erfreut, dass Sie als Volksanwältin verlängert worden sind. Was macht diesen Job so interessant? Oft hat man den Eindruck, dass diese Funktion eher als eine Art Versorgungsposten für Polit-Funktionäre herhalten muss.

Gaby Schwarz: Also zum einen musste ich nicht versorgt werden, weil ich schon pensionsberechtigt war. Es war also nicht so, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir der Schwarz noch irgendetwas geben. Zum anderen bin ich dafür bekannt, dass ich für die Menschen eintrete, dass ich deren Rechte sehr hochhalte, dass ich soziales Engagement zeige. Das alles gehört zum Bild der Volksanwältin dazu. Das war damals die Grundlage, dass ich für den Job nominiert und jetzt erneut vom Nationalrat verlängert wurde. In den vergangenen drei Jahre konnte ich viel bewegen, das werde ich auch in Zukunft tun.

Ist das so? Was kann man als Volksanwältin tatsächlich bewegen?

Absolut! Wir helfen allen Menschen in Österreich, die Probleme mit Behörden haben. Ich sage immer, die öffentliche Verwaltung funktioniert im internationalen Vergleich sehr gut. Das heißt aber nicht, dass sie nicht noch besser funktionieren könnte. Wir sind als Volksanwaltschaft sehr zäh. Nur weil bei einem Fall am Anfang vielleicht nichts weitergeht, heißt das noch lange nicht, dass wir aufgeben.