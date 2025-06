Neos-Klubobmann Shetty: „Der Klub steht hinter Sepp Schellhorn“

Die Neos stellen in der Regierung die Außenministerin, den Bildungsminister und Staatssekretär Sepp Schellhorn. Der wird seit einiger Zeit vom Boulevard heftig attackiert. Wegen seines Dienstautos, wegen seiner Werbung für ein Medium, wegen der Zahl seiner Mitarbeiter etc. Müssen da die Neos aufpassen, damit hier nicht ein erstes Regierungsmitglied „herausgeschossen“ wird?

Unstimmigkeiten gibt es dennoch. Ich nehme den Brief bezüglich der Europäischen Menschenrechtskonvention her, den Bundeskanzler Christian Stocker unterschrieben hat. Da geht es darum, dass die Abschiebung von Straftätern leichter möglich sein soll. SPÖ und Neos haben das kritisiert. Dabei müsste das ja auch deren Anliegen sein.

Wir haben den Reformprozess offiziell auf den Weg gebracht – mit allen an einem Tisch. Für uns Neos ist klar: Sanieren allein reicht nicht. Es braucht jetzt strukturelle Reformen, besonders in der Bildung, damit Österreich wieder zukunftsfit wird. Der Schulterschluss zeigt, dass wir gemeinsam bereit sind, an Reformen zu arbeiten. Erste Ergebnisse in Schlüsselbereichen sollen bereits in den kommenden Wochen und Monaten präsentiert werden.

Grundsätzlich, weil ich ein optimistischer Mensch bin und wir eine lösungsorientierte Partei sind. Wir sind angetreten, dass wir auch in diesen Bereichen etwas weiterbringen. Daran werden uns die Menschen auch messen. Dazu kommen die budgetäre Lage, der Spardruck, das Defizitverfahren. Der Druck war noch nie so groß. Auf allen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden. Wenn es uns da gelingt, einen rot-weiß-roten Schulterschluss zusammenzubringen, wäre das eine gute Nachricht für Österreich.

Es sind viele an einer Strukturreform, an der Entflechtung zwischen Bund und Ländern gescheitert. Warum glauben Sie, dass das diesmal gelingen könnte?

Ja, es ist ein harter Job. Aber wir sind nicht in die Regierung gegangen, weil es einfach ist, sondern weil es wichtige Dinge zu tun gibt. Sepp Schellhorn mit seiner unkonventionellen Art, für die er bekannt ist, bringt da vielleicht den Zugang mit, den man braucht, wenn man in den Bürokratismus reinforsten will.

Wenn es um Strukturreformen geht, dann haben die Neos immer wieder auch die Kammern – Wirtschaft, Arbeiter, Landwirtschaft – im Visier gehabt. Hat man sich damit abgefunden, dass da mit den Koalitionspartnern ÖVP und SPÖ nichts möglich sein wird?

Wir haben es natürlich in die Verhandlungen eingebracht. Und ich glaube, dass es nicht an unserem Verhandlungsgeschick gelegen ist, aber mit den gleich zwei Parteien, die in den genannten Institutionen so verankert sind, ist das nicht machbar. In einer Neos-Alleinregierung würden wir es machen.

Auf den Koalitionsfrieden wird sehr geachtet. Manchmal bekommt man aber den Eindruck, dass dieser Frieden so sehr im Mittelpunkt steht, dass bewusst Themen vermieden werden, mit denen man beim Koalitionspartner anecken könnte.

Ich glaube, dass die Menschen eine ganz große Sehnsucht danach haben, dass es eine Regierung gibt, die endlich einmal zusammenarbeitet und nicht streitet. Diese Sehnsucht ist berechtigt, und wir sollten sie auch erfüllen. Wir haben genügend Konflikte. Die tragen wir allerdings hinter verschlossenen Türen aus. Danach wird eine gemeinsame Linie vertreten.

Diese Sehnsucht hat aber noch nicht dazu geführt, dass die Regierungsparteien in den Umfragen stark zulegen. Derzeit liegt immer noch Herbert Kickl mit seiner FPÖ auf dem ersten Platz. Und das mit großem Abstand.

Ich bin überzeugt, dass auch die FPÖ von diesen hohen Zahlen wieder runterkommt, wenn wir sachpolitisch etwas weiterbringen. Es gibt einen Kern an FPÖ-Wählern, die immer diese Partei ankreuzen werden, komme, was es wolle. Sehr viele werden aufgrund von sachpolitischen Themen sagen, ich wähle nicht mehr die FPÖ, weil diese in vielen Fragen nicht die besten Lösungen hat, insbesondere in der Migration. Da haben wir im Regierungsprogramm einen sehr genauen Plan mit verpflichtender Integration, mit mehr Angebot, aber auch gleichzeitig mit mehr Konsequenzen bei Nichterfüllung. Wir haben ein klares Bekenntnis, dass mehr Ordnung und Kontrolle bei Asyl, Migration und Integration notwendig sind. Wir werden die Maßnahmen Schritt für Schritt umsetzen. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass es uns gelingt, Wählerinnen und Wähler von der FPÖ zurückzugewinnen.