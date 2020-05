FP-Schattenkabinett: Wer regieren soll

Heinz-Christian Strache

Johann Gudenus

Abgesehen von, der als (Vize-)Kanzler zweifelsohne einer blauen Regierungsmannschaft angehören würde, gilt sein Wiener Statthalterintern als minister-tauglich. Mögliche Ressorts: die Landesverteidigung oder Inneres.

Ebenfalls als Regierungs-Reservist gilt der in der Burschenschafter-Szene bestens verankerte Notar Harald Stefan. Als Jurist könnte er – wie anno dazumal Haiders Anwalt Dieter Böhmdorfer – das Justiz-Ressort übernehmen. Herbert Kickl ist als Kampagnen-Leiter der Frieheitlichen nicht nur einer der Väter der aktuellen Wahlsiege in der Steiermark und dem Burgenland. Als FPÖ-Sozialsprecher ist er zudem in Sozial-Themen eingearbeitet und könnte damit aus blauer Sicht das Sozialressort übernehmen – sofern er aus dem Generalsekretariat in ein Ministerium wechseln möchte.

Um dem hartnäckigen Vorhalt zu begegnen, man sei de facto eine Männer-Partei, könnten die Freiheitlichen eine prominente Jung-Abgeordnete ins Sportministerium entsenden: Petra Steger, Tochter des früheren FPÖ-Vizekanzlers, spielt auf Nationalteam-Niveau Basketball und hat mittlerweile auch im politischen Geschäft zunehmend Routine.

Noch routinierter, weil seit bald zehn Jahren im Parlament, ist die Ärztin Dagmar Belakovitsch-Jenewein – eine dankbare Kandidatin für den Spitzenjob im Gesundheitsministerium.

Geht es um die viel zitierte "Regierungserfahrung", dann kommt auch der Oberösterreicher Manfred Haimbuchner ins Spiel. Haimbuchner ist Landesrat für Naturschutz und Wohnbau und führt die oberösterreichischen Blauen. Dass er sich dem Ruf aus Wien in ein Ministerium verweigern würde (Landwirtschaft, Infrastruktur, etc.) wird in der FPÖ schwer bezweifelt.