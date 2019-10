Zwei blaue Hofers: FPÖ-Chef verärgert über ungültige Vorzugsstimmen

Wegen Namensgleichheit auf der FPÖ-Bundesliste wurden einige Vorzugsstimmen, die vermutlich Norbert Hofer galten, als ungültig gewertet. Auf der FPÖ-Bundesliste fand sich nämlich noch ein weiterer Kandidat mit dem Nachnamen Hofer - und zwar Wolf Dieter Hofer aus Hallein, der auf dem 113. Platz kandidierte.

Wurde das Vorzugsstimmenfeld lediglich mit " Hofer" ausgefüllt, wurde die Stimme in vielen Fällen nicht gewertet. Das diesbezügliche Vorgehen war allerdings in den einzelnen Wahlsprengeln unterschiedlich. FPÖ-Informationen zufolge wurden in manchen Sprengeln " Hofer"-Stimmen Norbert Hofer zugeordnet. Andere Sprengel hatten die Vorgabe, solche Vorzugsstimmen nicht zu werten. Beispielsweise im Burgenland, wo es auch in anderen Parteien Probleme mit Namensgleichheiten gab. Gültig wäre eine Vorzugsstimme für Norbert Hofer jedenfalls dann gewesen, wenn man zur Präzisierung Vornamen, Listenplatz, Geburtsjahr, Adresse oder Beruf mitangegeben hätte.

Norbert Hofer äußerte sich am Donnerstag via Facebook verärgert über das Vorgehen der Wahlbehörden. "Damit sind leider viele ' Hofer'-Vorzugsstimmen ungültig", sagte Hofer auf Facebook. Man plane allerdings nicht die Vorzugsstimmenwahl anzufechten, wünsche sich aber eine bessere Lösung für die Zukunft, heißt es aus der FPÖ.

Diana Dauer