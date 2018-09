Flüchtlinge und Lehre: Mitterlehner kritisiert Bundesregierung

38 Prozent sind für den Verbleib von Asylwerbern mit Lehre, knapp die Hälfte der Türkis-Fans sind dagegen. Unter den Wählern der Oppositionsparteien herrscht dagegen breite Zustimmung, dass Asylwerber bleiben sollen (mehr dazu hier). Und insgesamt ist rund die Hälfte der Österreicher der Meinung, dass man Asylwerber "auslernen" lassen sollte, anstatt sie im Falle eines negativen Asylbescheids abzuschieben.

Mitterlehner traf bei Puls 4 auf seinen ehemaligen Koalitionspartner von der SPÖ, was FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz denn auch gleich für einen Seitenhieb aus alten Oppositionstagen nutzte: "Ich freue mich, hier eigentlich personifiziert auf die beiden Proponenten der letzten rot-schwarzen Stillstandsregierung zu treffen." Denn "genau dieses Problem" ("Asylwerber ausbilden oder abschieben", so der Sendungstitel, Anm.) habe seinen Ursprung in der letzten Bundesregierung. Schließlich sei es ein roter Sozialminister gewesen, der 2012 Asylwerbern zwischen 15 und 25 Jahren den Weg in die Lehre via Erlass öffnete. Damals hätte Sozialminister Rudolf Hundstorfer aber bereits klargestellt, dass die Zulassung zu einer Lehre "keinen Einfluss auf das Asylverfahren" haben dürfe.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sicherte Ende August bereits zu, den rund 1000 Asylwerbern in Lehre die Chance zu einem Abschluss zu geben. Was genau geplant ist, lesen Sie hier.