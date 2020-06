Rote und schwarze Länderchefs für Schnellverfahren

Binnen zehn Tagen sollen die Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Kosovo wieder zurück in die Heimat gebracht werden. "Wir müssen die Innenministerin unterstützen, um Platz für die Kriegsflüchtlinge zu machen", so Pröll. Momentan sind 33.700 Flüchtlinge in Österreich. Bis Jahresende prognostiziert Pröll 40.000 Asylwerber. "Deswegen brauchen wir mehr Tempo im Kampf gegen den Asylmissbrauch", meinte die Innenministerin.

Ein besonderes Anliegen sind der Ministerin vor allem die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Derzeit leben 700 in Traiskirchen und anderen Zentren. Adäquate Quartiere für die Jugendlichen sind Mangelware. Die Landeshauptleute verpflichteten sich, Unterkünfte mit speziellen Anforderungen für die Jugendlichen zu schaffen.