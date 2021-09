Flüchtlinge: 78 Prozent der Grün-Wähler lehnen den Kurs des Koalitionspartners ab

Die überwältigende Mehrheit der Grün-Wähler, nämlich 78 Prozent, hält den Kurs von Bundeskanzler Sebastian Kurs beim Flüchtlingsthema für falsch und lehnt ihn ab.

Dieses, in dieser Eindeutigkeit doch bemerkenswerte Ergebnis liefert eine OGM-Umfrage im Auftrag des KURIER.

Für die koalitionsinterne Dynamik ist der auffallend hohe Wert durchaus von Relevanz. Denn das Asyl- und Flüchtlingsthema ist das zwischen Türkisen und Grünen nachweislich umstrittenste Politik-Feld. Nicht von ungefähr wurde für dieses Thema zum ersten Mal überhaupt ein „Modus zur Lösung von Krisen“ in den Koalitionspakt mit aufgenommen. Dieser soll sicherstellen, dass ÖVP und Grüne im Falle unaufschiebbarer Differenzen notfalls gegeneinander im Parlament stimmen können - ohne die Koalition zu beenden.

Zwei Drittel für den Kanzler

Was die Gesamtbevölkerung angeht, ist die Haltung zu Kurz’ Flüchtlingspolitik relativ klar: Fast zwei Drittel der Wahlberechtigten (64 %) halten den rigiden Kurs für richtig, 27 für falsch.

Erwartungsgemäß groß ist die Zustimmung – abgesehen vom eigenen ÖVP-Klientel – unter den freiheitlichen Wählern: 94 Prozent aller FPÖ-Sympathisanten halten die Haltung von Sebastian Kurz für die richtige.

Insgesamt trifft bei der Fragestellung zu, was auch bei anderen Umfragen zu beobachten ist, nämlich: ein auffallend starkes Gefälle zwischen Wählern in der Stadt und am Land.

So halten beispielsweise 70 Prozent der ländlichen Bevölkerung den Kurs des Kanzlers für richtig, in der Stadt ist es nur etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent).