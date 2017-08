Fix: Lugar kehrt zur FPÖ zurück

"Herzlich willkommen in der freiheitlichen Familie": Mit diesen Worten begrüßte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache den einstigen blauen, orangen und Stronach-Politiker. Lugar erklärte bei der FPÖ-Pressekonferenz, dass er "im Herzen immer ein Freiheitlicher" gewesen sei. "Endlich", so Lugar, "bin ich wieder dort, wo ich hingehöre". Er sei in den vergangenen Jahren klüger geworden, sagt Lugar. Man dürfe es ihm jetzt nicht vorwerfen, "dass ich weiter Politik machen möchte", erklärt sich Lugar, der Platz acht auf der blauen Bundesliste bekommt. Nachsatz: "Das wäre, als ob man einem Feuerwehrmann vorwirft, weiter Brände löschen zu wollen". Auch Strache sagte, man habe sich "ausgeredet" und dankte Lugar für seine Ausführungen.

Vor fünf Jahren klang das noch etwas anders: "Sie alle wechseln die Parteien wie die Unterhosen", urteilte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im November 2012 über Robert Lugar und andere Polit-Söldner, die zum damals neuen Team Stronach übergelaufen sind, auf Facebook. Lugar habe zuvor auch versucht, bei der FPÖ "unterzuschlupen", schrieb Strache - "was ich jedoch konsequent abgelehnt habe", so der FPÖ-Chef über den routinierten Überläufer. Der Gipfel der Schimpftirade Straches gegen Lugar: "Einmal Verräter, immer Verräter, heißt es im Volksmund. Und so etwas hat in der FPÖ seit 2005 nichts verloren!"

Lugar kehrt damit zu seinen politischen Wurzeln zurück: 1999 trat er der FPÖ Baden bei und wurde danach Bezirksobmann-Stellvertreter. Im Zuge der FPÖ-Spaltung wechselte Lugar dann zu Jörg Haiders BZÖ - und zog 2008 mit den Orangen in den Nationalrat ein. Dieses Intermezzo war dann 2011 wieder vorbei, Lugar trat aus dem BZÖ aus und war fortan wilder Abgeordneter. 2012 gab Lugar dann bekannt, zum Team Stronach zu wechseln - dessen Klubobmann er bis vor Kurzem noch war.

Ebenfalls präsentiert wurde in der seit 10:30 Uhr laufenden Pressekonferenz übrigens eine Frau: Susanne Fürst, Rechtsanwältin in Wien, wird für die Freiheitlichen ins Parlament gehen.