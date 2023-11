Finnland erwirbt israelisches Raketenabwehrsystem

Israel hat nach eigenen Angaben mit dem neuen NATO-Mitglied Finnland ein Abkommen zum Verkauf seines Raketenabwehrsystems David's Sling (Davids Schleuder) abgeschlossen. Das israelische Verteidigungsministerium bezeichnete das Abkommen in einem Umfang von 317 Millionen Euro am Sonntag als "historisch". Nach seinen Angaben ist das gemeinsam mit US-Firmen entwickelte System in der Lage, ballistische Raketen, Marschflugkörper, Drohnen und andere Fluggeräte abzufangen.

Finnland, das im April 31. Mitglied der NATO geworden war, hatte schon kurz darauf seinen Plan zum Kauf von "David's Sling" verkündet. Im September hatte Israel bereits eine Vereinbarung mit Deutschland zur Lieferung seines Raketenschutzschirms Arrow 3 abgeschlossen. Das Rüstungsgeschäft hat nach israelischen Angaben ein Volumen von rund 3,3 Milliarden Euro. Nach bisherigem Stand soll das in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Boeing produzierte System bis Ende 2025 in Deutschland eingeschränkt einsatzfähig sein.