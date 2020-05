Finanzskandal: Paulus ist wieder im Amt

Eduard Paulus darf zurück an seinen Schreibtisch. Der Leiter der Finanzabteilung des Landes, der im Zuge des Salzburger Finanz-Skandals per 2. Jänner suspendiert worden ist, wird ab heute wieder arbeiten. Paulus’ Anwalt Martin Riedl bestätigte am Donnerstag, dass die Disziplinarkommission die Suspendierung nun letztinstanzlich aufgehoben hat – sie ist damit rechtskräftig.

Über Paulus Verantwortung in der Finanzaffäre sagt die Entscheidung de facto nichts, der Dreier-Senat entschied formal-juristisch. So wurden Paulus die Gründe für seine Suspendierung erst mitgeteilt, als dieser längst suspendiert war, es fehlte die nötige Disziplinaranzeige – Formalfehler also.