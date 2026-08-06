Finanzministerium plant Klimafonds für Verkehr und Gebäudesanierung

In der EU tritt 2028 das EU-Emissionshandelssystem (ETS2) für Gebäude und Straßenverkehr in Kraft. Damit soll der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen beschleunigt werden. Bereits im Vorfeld ist in der EU ein Klimafonds geplant, aus dem bestimmte Maßnahmen finanziert werden sollen. In Österreich will das Finanzministerium laut einem Entwurf unter anderem Geld für den Heizungstausch und für E-Busse zur Verfügung stellen, schreibt die Tageszeitung Der Standard am Donnerstag.

Bis 2032 sollen in Österreich insgesamt 700 Mio. Euro für die Maßnahmen zur Verfügung stehen. 60 Prozent sollen in den Gebäudebereich fließen, der Rest in den Verkehr. Im Gebäudebereich gehe es vor allem um den Heizungstausch, hier seien 50 Mio. Euro pro Jahr eingeplant.