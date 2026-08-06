Kreuzfahrten im Klimacheck: Das sind die saubersten Reedereien

Beliebt, aber schmutzig: Trotz globaler Krisen erwartet der Kreuzschifffahrtsverband Clia auch heuer wieder steigende Passagierzahlen. Mit 37,7 Millionen Gästen soll ein neues Allzeithoch erreicht werden. In Sachen Klima- und Umweltschutz ist die Entwicklung weniger erfreulich. Wie das Kreuzfahrtranking 2026 des deutschen Naturschutzbundes (NABU) zeigt, gibt es vor allem bei alternativen Antrieben noch viel Luft nach oben. Die Mehrheit der 15 untersuchten Kreuzfahrtunternehmen setzt demnach weiterhin auf das besonders schadstoffreiche Schweröl. Nur vier der zwölf untersuchten Reedereien schließen dessen Einsatz vollständig aus. Für die Rangliste wurden Faktoren wie der Verzicht auf Schweröl, die Nutzung von Landstrom und Stickoxidkatalysatoren sowie Klima- und Effizienzmaßnahmen bewertet. Die Ergebnisse beruhen auf freiwilligen Angaben der Reedereien, wobei drei gar nicht antworteten.

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Vorbild Norwegen Wie schon in den vergangenen Jahren führen auch im aktuellen Ranking die beiden norwegischen Reedereien Havila und Hurtigruten die Rangliste an. Auf die Plätze 4 und 5 schafften es die großen deutschen Reedereien TUI Cruises mit Mein Schiff sowie Aida Cruises, während Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean auf hinteren Plätzen landeten. Hurtigruten gilt als Vorbild für die Branche und will bis 2030 das erste Null-Emissionen-Schiff vom Stapel lassen. Schon jetzt betreibt die norwegische Postschiff-Reederei mit der MS Roald Amundsen und MS Fridtjof Nansen die ersten Hybrid-Expeditionskreuzfahrtschiffe mit Batterieantrieb. Die Schiffe können bis zu 30 Minuten rein elektrisch und damit emissionsfrei fahren. Neun weitere Schiffe werden auf hybride LNG (Flüssiggas)- und Akkubetrieb umgestellt, die gesamte Flotte kann jetzt schon mit Biokraftstoffen (HVO) betrieben werden.

Die saubersten Kreuzfahrtschiff-Reedereien NABU-Rangliste Die klima- und umweltfreundlichsten Reedereien laut Erhebung des deutschen Naturschutzbundes sind:

1. Havila

2. Hurtigruten

3. Ponant

4. Mein Schiff

5. Aida Cruises

6. HX Expeditions

7. MSC Cruises

8. Hapag-Lloyd

9. Carnival

10. Royal Caribbean

11. Norwegian

12. Marella 430 Kreuzfahrtschiffe



mit mehr als 50 Passagieren gibt es weltweit, davon 75 Expeditionsschiffe. Die Passagierzahl stieg 2025 um 7,5 Prozent auf 37,2 Millionen. Deutschland gilt nach den USA der zweitwichtigste Kreuzfahrtmarkt weltweit.

Auch TUI Cruises verspricht bis 2030 erste klimaneutrale Kreuzfahrten. Alle Neubauten der Mein-Schiff-Flotte sind mit „Dual-Fuel-Motoren“ ausgestattet und technisch so konzipiert, dass sie mit emissionsärmeren Kraftstoffen wie Marinediesel oder Bio-LNG betrieben werden können. Aida Cruises hat mehrere LNG-Kreuzfahrtschiffe in Betrieb.

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Umweltschützer fordern deutlich mehr Tempo bei der Umrüstung auf alternative Antriebe. Dies sei keine Frage der Technologie, sondern des Willens. „Statt weiter auf Schweröl, LNG oder biogene Kraftstoffe zu setzen, braucht es jetzt Investitionen in Technologien, die echten Klimaschutz ermöglichen“, sagt Sönke Diesener, Schifffahrtsexperte beim NABU.