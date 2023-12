Finanzminister durfte sich im Vorjahr über Lohnsteuer-Rekord freuen

Durchschnittlich 55.982 Euro brutto bei Vollzeit

73,1 Prozent der unselbstständig Erwerbstätigen hatten ganzjährige Bezüge. Bei Vollzeitbeschäftigung bezogen sie im Jahr durchschnittlich 55.982 Euro brutto, bei Teilzeitbeschäftigung 25.041 Euro. In Gemeinden rund um Wien und die Landeshauptstädte waren die Bruttobezüge am höchsten.

Ganzjährig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienten in der Gemeinde Gießhübl im Bezirk Mödling in Niederösterreich mit durchschnittlich 84.549 Euro am meisten, in der Gemeinde Jungholz im Bezirk Reutte in Tirol mit 29.102 Euro am wenigsten.

Innerhalb Wiens gab es starke Schwankungen. So verdienten etwa Menschen in der Inneren Stadt durchschnittlich 77.473 Euro, im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus 40.614 Euro brutto im Jahr.