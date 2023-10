Finanzminister Brunner: 40 Millionen Euro für Wiederaufbau in Ukraine und Moldau

Österreich macht weitere 40 Millionen Euro für den Wiederaufbau von Ukraine und Moldau locker. Dies teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. "Österreich zeigt erneut seine Solidarität mit Ländern, die von Krisen getroffen werden. Mit dieser Investition unterstreichen wir unsere Verpflichtung, den Wiederaufbau und die Erholung in der Ukraine und Moldau zu unterstützen", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Rande der Weltbank/IWF-Tagung in Marrakesch.