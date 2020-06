Fekter will Steuerpaket auf 1. Mai verschieben

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ( SPÖ) versteht den Unmut des Staatsoberhauptes. Prammer zum KURIER: „Er hat die Letztverantwortung. Dass er sich das anschauen will, bevor er es unterschreibt, verstehe ich.“ Nun müsse der Ministerrat der kommenden Woche abgewartet werden. Dann erst sei klar, in welcher Form das Sparpaket vorliegt. Gemeint ist damit: Ein ganzes Konvolut oder nur einzelne Teile, die rasch gelten sollen. Prammer schließt auch nicht aus, dass manches rückwirkend in Kraft tritt. „Es darf nur kein Verfassungsbruch sein.“ Sollten geplante Belastungen wie die Immobilien-Ertragssteuern oder Änderungen beim Vorsteuerabzug erst ab Mai gelten, hätte das laut Experten kaum negative Effekte fürs Budget. Steuerexperte Karl Bruckner: „Das wäre eine so kurze Zeit, da wäre nicht mit substanziellen Folgen zu rechnen.“ Laut Finanzministerium wurden für die ab April geltenden Positionen 13 bis 15 Millionen Euro an Ersparnis budgetiert. Der Plan des Defizitabbaus werde dadurch nicht gefährdet.