"Feiglingsspiel": Arbeitsminister Kocher erklärt seinen Tweet

Eine Botschaft von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat Rätsel aufgegeben und Spekulationen zur Zukunft des türkisen Regierungsteams befeuert. Via Kurznachrichtendienst Twitter teilte er einen Link zum Wikipedia-Artikel über das „Chicken“-Game, also das Feiglingsspiel. Dabei geht es darum, ob eine Seite in einer Konfrontation als erste einlenkt, oder ob beide ins Verderben stürzen. Erst später erklärte er, sich auf eine Regierung mit der FPÖ bezogen zu haben.