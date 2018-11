F*ck Hofer: Problemkinder der linken Szene

Da hilft alles Bitten und Flehen nichts: Eine linke Gruppe wird wohl an ihrer geplanten Demo am Samstag in Wien festhalten. Unter dem Titel „F*ck Hofer“ wollen die Aktivisten von der Mariahilferstraße bis vor die FPÖ-Parteizentrale hinter dem Rathaus ziehen. Eine Demo, wie sie in Wien unzählige Male im Jahr stattfindet. Aber dieses Mal ist die Ausgangslage anders. Sie kommt just am Tag vor einer Bundespräsidentenwahl, die das Land polarisiert hat.

Das Wahlteam Van der Bellens distanzierte sich prompt von der Aktion. Seit Tagen versuchen seine Anhänger die Organisatoren der Demo auf Facebook davon zu überzeugen, sie abzusagen. Die Demo würde Van der Bellen eher schaden und Norbert Hofer nützen, so der Tenor. "Eine bessere Wahlwerbung für Hofer könnt ihr nicht machen. Am Tag vor der Wahl", schreibt etwa Helmut G. Bis Freitagmittag hatten rund 200 Personen auf Facebook ihre Teilnahme zugesagt. Die Zahl der kritischen Kommentare auf der Veranstaltungsseite ist viermal so hoch.

Warum veranstalten Hofer-Gegner eine Demo, die Hofer nützen könnte?

„Wir möchten den Gegnern von Hofer den Rücken stärken. Unsere Motivation ist es, zu seiner Niederlage beizutragen“, sagt David Albrich, 30, Mitarbeiter der „Neuen Linkswende“, jene Gruppe, die die Demo organisiert. Sein Name steht auf dem Anmeldeformular der Versammlung. „Es geht nicht darum, welche Wähler verschreckt werden, sondern die Leute wieder zur Wahl zu bringen.“ Dass seine Gruppe mit der Aktion eher das Gegenteil als „Stärkung“ bewirken könnte, glaubt Albrich nicht. Vielmehr wähnt er einen großen Teil der Öffentlichkeit links der Mitte hinter sich.