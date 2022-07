Fast 40.000 Anmeldungen für Sommerschule

Die Zahl der Anmeldungen für die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen ist im dritten Jahr noch einmal ein wenig gestiegen: Nach 22.500 beim ersten Durchgang 2020 und 38.800 im Vorjahr haben sich diesmal 39.200 Kinder und Jugendliche angemeldet. Das Angebot wurde im Vergleich zu den Vorjahren erneut ausgeweitet: Ursprünglich zum Aufholen von coronabedingten Lernrückständen eingeführt, steht die Sommerschule mittlerweile auch Schülern ohne Förderbedarf offen.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, wo heute 490.000 Kinder und Jugendliche in die neunwöchigen Ferien starten, beginnt die Sommerschule mit 22. August. Für die 650.000 Schüler in den anderen Bundesländern geht es wegen des späteren Ferienbeginns ab 29. August los. Gedacht ist die Sommerschule nunmehr neben Förderunterricht auch zur Vertiefung von Lehrinhalten, zur Vorbereitung auf Abschlussprüfungen oder den Übergang nach der 4. bzw. 8. Schulstufe oder die Teilnahme an Schülerwettbewerben wie der Chemieolympiade. Außerdem sollen aus der Ukraine geflohene Schüler hier ihre Deutschkenntnisse verbessern können.

"Spielerisch und ohne Druck"

Neben Deutsch und Mathematik (sowie Sachunterricht in der Volksschule) gibt es heuer erstmals auch Förderangebote für Englisch. "Es ist ein Angebot an die Schülerinnen und Schüler und ich möchte dazu ermutigen, von diesem Angebot auch Gebrauch zu machen", warb Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) für die Sommerschule. Grünen-Bildungssprecherin Sibylle Hamann sprach von einer Möglichkeit, sich "spielerisch und ohne Druck" auf den Beginn des Schuljahres vorzubereiten.

An Volks-, Mittel- und Sonderschulen sowie AHS-Unterstufen soll weiter Projektunterricht in Kleingruppen mit sechs bis 15 Kindern stattfinden, an den Oberstufen gibt es ein Kurssystem. Die Teilnahme bleibt freiwillig, den Unterricht halten Lehramtsstudierende und Lehrer.