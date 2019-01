Familienbeihilfe: EU startet Verfahren gegen Österreich

Am heutigen Donnerstag will die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der von der österreichischen Bundesregierung beschlossenen Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im EU-Ausland starten.

Die EU-Kommission vertritt den Standpunkt, dass Arbeitnehmer dieselben Beihilfen in Anspruch nehmen dürfen, für die sie Beiträge in das nationale Wohlfahrtssystem einzahlen. Bereits im Oktober hatte sie klar gemacht, dass sie nicht zögern werde, in dieser Angelegenheit von ihren Möglichkeiten als Hüterin der Verträge Gebrauch zu machen, sobald das Gesetz für die Indexierugn in Österreich endgültig verabschiedet und bekanntgemacht wurde. Obwohl es bereits im Dezember soweit war, dürften die EU-Behörden das Ende der österreichischen Ratspräsidentschaft abgewartet haben, um mit dem Verfahren zu beginnen.