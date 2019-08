Faktencheck: Chinesen und Kühe als Klimasünder

Was sind Treibhausgase eigentlich?

Treibhausgase verstärken – wie der Name sagt – den Treibhauseffekt: Sie erhöhen die Erdtemperatur. Das häufigste ist Kohlenstoffdioxid (CO 2 ), gefolgt von Methan und Lachgas. CO 2 entsteht, wenn fossile Energieträger wie Kohle oder Erdöl verbrannt werden.