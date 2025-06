KURIER: Frau El-Nagashi, Sie haben ihre gesamte politische Karriere der Gleichberechtigung gewidmet – und sind nun wegen der Transgender-Thematik aus der Partei ausgetreten. Was ist da passiert? Was an ihrer Haltung hat sich geändert?

El-Nagashi: An meiner Haltung hat sich gar nichts geändert. Aber das Thema wurde ein anderes. Als ich mit 19 begonnen habe mich zu engagieren, haben Gesetze Schwule und Lesben diskriminiert. Die Ehe für alle war weit weg, in vielen Bereichen wurden Homosexuelle schlechter behandelt. Mit „Trans“ war damals die Transsexualität bei Erwachsenen gemeint, die einen großen Leidensdruck mit ihrem Körper erleben. Heute sprechen wir von der freien Wahl des Geschlechts als Zeichen von Selbstbestimmung – ohne über die Folgen reden zu dürfen. Wir sprechen von einer Vielzahl von Geschlechtern und – mit einer Selbstverständlichkeit – über Kinder und Jugendliche, die angeblich im falschen Körper sind. Gerade in diesem Bereich läuft vieles schief.

Inwiefern? Es beginnt damit, dass Aktivisten fordern, Kinder und Jugendliche, die sich als „trans“ identifizieren, darin zu bestätigen und in ihrer Transition zu begleiten – sei es sozial, rechtlich oder medizinisch. Also in der Schule mit anderem Namen und Geschlecht zu führen, den Personenstand zu ändern oder hormonell und chirurgisch zu behandeln. Das hat gefährliche Folgen. Viele Länder haben dies in Teilen bereits verboten, weil Studien die massiven Schäden und Nebenwirkungen nachgewiesen haben. Die Pubertät kann man nicht einfach auf Pause stellen. Wenn NGOs Behandlungen fordern, die Jugendliche in Gefahr bringen, müsste es dann nicht einen Aufschrei von Medizinern, Pädagogen und anderen geben, die sich mit Pubertät und Sexualität gut auskennen? Absolut. Aber es gibt viele Gründe, warum das kaum passiert. Einer davon: Vor allem Konservative wissen, dass sie in der Vergangenheit im Umgang mit Homosexuellen viel falsch gemacht haben. Man will die Fehler nicht wiederholen, entsprechend zurückhaltend ist man nun bei der Kritik an überschießenden Forderungen von NGOs. Ein weiterer Grund: Den Aktivisten ist es gelungen, Transsexualität zum Menschenrechtsthema zu machen. In dieser falschen Logik müssen alle, die für Menschenrechte sind, für alle Forderungen der Trans-Bewegung eintreten. Und: Es wird den betroffenen Familien Angst gemacht.

Wie denn? Eltern wird gesagt, ihre Kinder seien selbstmordgefährdet, wenn man ihnen nicht erlaubt, ihr Geschlecht selbst festzulegen und ihren Körper zu ändern. Beispielsweise hören Eltern von Töchtern dann oft den Satz „Wollen Sie einen lebenden Sohn – oder eine tote Tochter?“ Das ist ein Übergriff, der jede seriöse Diskussion verunmöglicht. Ich will nicht falsch verstanden werden: Bei Jugendlichen, die leiden, kann es zu selbstverletzendem Verhalten kommen – bis hin zur Lebensgefahr. Eine professionelle Diagnostik und Therapie sollte die Umstände klären und die Jugendlichen ergebnisoffen unterstützen, statt sie auf den Pfad der Transition zu setzen. Viele von ihnen wachsen mit Alter und körperlicher Reifung aus dem Thema heraus oder sind als Erwachsene einfach lesbisch oder schwul. Man soll sich das Geschlecht nicht aussuchen dürfen? Sofern wir über biologisches Geschlecht sprechen, ist das einfach nicht möglich. Die menschliche Spezies ist zweigeschlechtlich. Es gibt Männer, es gibt Frauen. Wie wir mit dieser Realität miteinander leben, ändert sich ständig und kann und soll von uns gestaltet werden. Aber unser Geschlecht ändert sich nicht.

Aber wäre es nicht einfach liberal, Vielfalt zuzulassen? Vielfalt ja – aber innerhalb eines Regelwerks. Wenn wir als Gesellschaft keine Grenzen setzen, wird Zusammenleben schwierig. Ich will, dass jeder würdevoll und ohne Diskriminierung leben kann. Warum gibt es nach Geschlecht getrennte Krankenzimmer in Spitälern? Warum sind Duschen und Umkleiden getrennt? Männer sind im Allgemeinen und im Durchschnitt größer, schneller und stärker als Frauen. Und sie haben mehrheitlich ein sexuelles Interesse an Frauen. Die getrennten Räume sichern Privatsphäre und physischen Schutz. Wenn jeder für sich definiert, ob er eine Frau ist, wird vieles, wofür Feministinnen gekämpft haben, zerstört.