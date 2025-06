Naomi Watts' Tochter hatte schon in jungen Jahren "mit Geschlechtsidentität zu kämpfen"

Nun verriet die Schauspielertochter gegenüber dem Interview Magazine, dass sie immer schon eine konkrete Vision für ihre Zukunft hatte.

Kai Schreibers Vorbild ist Marilyn Monroe

"Ich will Supermodel werden. Punkt", erklärte sie nach ihrem Traumberuf gefragt selbstbewusst. "Ich übe seit Jahren in der Küche zu laufen", fuhr Kai fort. "Meine Mutter kann dir all die Videos zeigen, die ich sie gezwungen habe zu drehen."

Auch auf ihre Geschlechtsidentität kam sie zu sprechen.

"Dass ich schon in jungen Jahren mit meiner Geschlechtsidentität zu kämpfen hatte, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun", führte das trans Nachwuchsmodel aus. "Ich wollte immer eine schöne, glamouröse und einflussreiche Frau sein, wie Marilyn."