Tritt aus Partei aus: Faika El-Nagashi verlässt die Grünen

El-Nagashi - von 2019 bis 2024 Nationalratsabgeordnete, davor Bezirksrätin und Landtagsabgeordnete in Wien - war in der Vergangenheit Transpersonen betreffend oft nicht auf Parteilinie. In dem Beitrag in dem konservativen deutschen Medium spricht sie sich etwa gegen die selbstständige Wahl von Pronomen oder parlamentarische Anträge ihrer Partei auf ein Verbot von Konversionstherapien aus - Aussagen für die sie etwa von den Grünen Studierenden als "TERF" (Transpersonen exkludierende radikale Feministin, Anm.) bezeichnet wurde.