Experten warnen vor Ausschluss von Sexualkundevereinen aus Schulen

Experten haben am Mittwoch vor dem Wunsch von ÖVP und FPÖ gewarnt, externe Vereine aus dem Sexualkundeunterricht zu verbannen. Damit werde Sexualpädagogik an Schulen de facto abgeschafft, heißt es in dem Appell, der von Experten und rund 100 Institutionen - von den Pfadfindern bis zur AIDSHilfe - unterstützt wird. Heute startet mit #redmadrüber eine Petition für "qualitätsvolle Sexualpädagogik".

Der Ausschluss von sexualpädagogischen Vereinen aus dem Unterricht sei "ein fundamentaler Rückschritt in der Prävention von sexualisierter Gewalt, ungewollten Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Infektionen", mahnt Gabriele Rothuber von der Fachstelle Selbstbewusst in der Aussendung. Laut den Experten würden Jugendliche dadurch mit ihren Fragen, Ängsten und Unsicherheiten allein gelassen. Schüler wollten intime Fragen zu Sexualität nämlich nicht mit ihren Lehrern besprechen, auch für manche Pädagogen würden dabei persönliche Grenzen überschritten.