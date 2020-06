Experten: Hypo hilft Opposition

Die Regierung ist uns zuvorgekommen. Sie weiß, dass es ungemütlich wird – also hat sie kurzerhand selbst eine Sondersitzung einberufen." Matthias Strolz, Parteichef der Neos, hat wohl recht. Um in der Hypo-Krise argumentativ in die Offensive zu kommen, hat die Bundesregierung für Dienstag eine Sondersitzung anberaumt.

Unter allen schlechten – weil die Steuerzahler massiv belastenden – Lösungen sei die am Freitag fixierte " Bad Bank" die beste gewesen. Das werden Kanzler und Finanzminister morgen mit aller Vehemenz im Nationalrat festhalten.

Doch obwohl selbst Bundespräsident Heinz Fischer die Regierung zuletzt verteidigte ("Bei einer Insolvenz hätte in Kärnten soziales Chaos gedroht"), stellen die Wähler die Führungskompetenz von SPÖ und ÖVP massiv infrage: In vier aktuellen Umfragen schafft die FPÖ bei der Sonntagsfrage mit bis zu 27 Prozent jeweils den Sprung auf den ersten Platz. SPÖ und ÖVP liegen mit 22 bis 25 bzw. 19 bis 22 Prozent dahinter. Zweiter Profiteur sind die Neos, die das Nationalratswahlergebnis (4,96 Prozent) zumindest verdoppeln und auf bis zu 13 Prozent klettern; und die Grünen halten stabil bei bis zu 14 Prozent.

"Wir werden bei der Hypo eine oppositionelle Phalanx gegen die Regierung bilden", sagt Strolz zum KURIER. "Und zwar so lange, bis ein U-Ausschuss eingesetzt und zentrale Forderungen wie ein neues Insolvenz-Recht für Banken und Bundesländer umgesetzt sind."