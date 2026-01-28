Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Dass Österreich Kindern und Jugendlichen den Zugang zu sozialen Medien verbieten soll, darüber sind sich Politik und Experten einig. Schon mit Beginn des neuen Schuljahres, also im Herbst 2026 will Staatssekratär Alexander Pröll eine Alterbeschränkung für Jugendliche unter 14 Jahren umgesetzt haben. Die Frage ist nur: Wie? Darüber ist sich weder die Koalition einig – die Neos bevorzugen hier eine europäische Lösung, die jedoch noch länger auf sich warten ließe, SPÖ und ÖVP wollen nach dem Vorbild Australiens die Digital-Konzerne in die Pflicht nehmen. Datenrechtsexperte Nikolaus Forgó von der Universität Wien sah im ZIB2-Interview am Mittwochabend vor allem praktische Hürden.

"Nicht ausschließlich schädlich" Juristisch lasse sich grundsätzlich klar sagen: Ein Social-Media-Verbot für Minderjährige wäre ein Eingriff in Grundrechte – konkret in jene von Kindern und Jugendlichen. Solche Eingriffe seien rechtlich nur dann zulässig, wenn sie drei Kriterien erfüllen: Sie müssten geeignet, notwendig und vor allem verhältnismäßig sein. Gerade Letzteres sei besonders schierig, sagte Forgó. Denn soziale Medien seien – anders als Alkohol oder Nikotin – nicht ausschließlich schädlich. Sie spielten auch eine wichtige Rolle für Informationsfreiheit, politische Teilhabe und soziale Kontakte junger Menschen. „Man will Jugendliche digital kompetent machen und politisch beteiligen – und auf der anderen Seite soll dann die Nutzung eingeschränkt werden. Dieser Widerspruch ist hier viel schwerer aufzulösen“, so Forgó. Alter macht einen Unterschied Rechtlich relevant sei auch, wo eine Altersgrenze angesetzt werde. Je älter und reifer eine Person sei, desto strenger müssten die Anforderungen sein, um eine Einschränkung noch zu rechtfertigen. Ein Verbot bis 13 Jahre lasse sich daher eher argumentieren als eines bis 16. Ganz neu sei die Debatte allerdings nicht. Bereits heute gilt in Österreich aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Kinder unter 14 Jahren dürfen soziale Netzwerke nur mit Zustimmung der Eltern nutzen. Der entscheidende Unterschied zu einem möglichen neuen Gesetz wäre, dass eine fixe Altersgrenze nicht mehr durch elterliche Zustimmung „überstimmt“ werden könnte – ähnlich wie beim Alkohol- oder Zigarettenverkauf. Ob Österreich ein solches Verbot überhaupt national umsetzen kann, ist laut Forgó fraglich. Neben der DSGVO existiert mit dem Digital Services Act (DSA) ein weiteres, sehr komplexes EU‑Gesetzeswerk, das auch Jugendschutzbestimmungen enthält. Grundsätzlich gelte: Was auf EU‑Ebene geregelt ist, könne nicht einfach von einzelnen Mitgliedstaaten verschärft oder anders ausgestaltet werden. „Sonst hätten wir in jedem Land andere Regeln – in Malta andere als in Luxemburg oder Österreich“, erklärt Forgó. Nationale Sonderwege seien daher rechtlich heikel.