Regierung plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige

Jörg Leichtfried (SPÖ) war vergangene Woche der erste, der die Idee eines Social Media Verbots für unter 14-Jährige ventilierte. Nun kann sich das offenbar auch der Koalitionspartner ÖVP vorstellen. Sogar ein fixes Datum gibt es bereits. Bereits mit Beginn des neuen Schuljahres soll das Verbot in Kraft treten, heißt es aus dem zuständigen Staatssekretariat von Alexander Pröll (ÖVP). Man prüfe man im Hintergrund bereits, wie die technische Lösung aussehen könne, um noch bis Herbst 2026 in die Umsetzung gehen zu können, berichtete am Dienstag das Ö1-Morgenjournal.

Im ersten Schritt sollen dafür nun Experten unter Einbindung der Parteien zusammenkommen und im Detail an dem Konzept arbeiten. Im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten betonte Pröll, dass man hier "natürlich nach Australien sehen" könne. Dort liegt die Verantwortung bei den Plattformen, für die seit vergangenem Dezember eingeführte Altersgrenze von 16 Jahren zur Nutzung von sozialen Medien. "Das könnte eine Variante sein", so der Staatssekretär. NEOS gegen Lösung nach australischem Vorbild Wie genau das Verbot umgesetzt wird, ist allerdings noch strittig. Die NEOS lehnen ein "australisches Modell absolut ab", sagte deren Mediensprecherin Henrike Brandstötter. Ihr Argument: Nicht nur die Verantwortung liegt dort bei den Plattformen, auch die Datenhoheit. "Wir sehen ja in den USA, was passiert, wenn Tech-Oligarchen Daten sammeln und die Politik verwendet sie dann als Waffe gegen die Bürger."

Brandstötter will auf eine Weiterentwicklung der ID-Austria im EU-Rahmen warten. Der Nachteil: Das wird erst 2027 möglich sein. "Die Frage ist hier, ob die anderen europäischen Länder auch so schnell in der Umsetzung sind wie Österreich", meinte Pröll dazu. Er plädiere darum, dass schon jetzt an einem Konzept für ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige gearbeitet werde.

Stichwort Australien In Australien sind aktuell zehn Anbieter für Kinder unter 16 verboten: TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook und Instagram, Threads, Twitch, X, Reddit und die australische Livestreaming-Plattform Kick. Messengerdienste, E-Mail, Sprach- und Videoanrufe, Onlinespiele und Bildungsangebote. Spieleplattformen wie Roblox und Apps wie WhatsApp und Messenger fallen nicht unter die Regelung. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen. Unternehmen, die den Vorgaben nicht entsprechen und keine wirksamen Maßnahmen implementieren, drohen bei Zuwiderhandlung Strafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (28 Mio. Euro).