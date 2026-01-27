Schon im Herbst diesen Jahres soll es so weit sein. Rechtzeitig zum Schulbeginn will die Regierung dann für alle Jugendlichen unter 15 Jahren zahlreiche Social-Media-Dienste verboten haben. So jedenfalls lautet der aktuelle Plan von ÖVP und SPÖ. Auch die Neos sind grundsätzlich dafür, Dienste wie Instagram und Facebook zu verbieten, stoßen sich aber noch an der geplanten Umsetzung und plädieren für eine europaweit einheitliche Lösung. So oder so: Das Social-Media-Verbot wird kommen, und das aus gutem Grund, wie zahlreiche Experten bescheinigen. Der Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und mentalem Wohlbefinden und der (intensiven) Nutzung von sozialen Medien ist durch inzwischen zahlreiche Studien gut belegt.

Aber was sagen die Betroffenen dazu? Lina und Sarah (beide 13) besuchen gemeinsam 4d des BRG 18. Sie sind derzeit auf berufspraktischen Tagen im KURIER. Smartphones haben sie, seit sie 10 Jahre alt sind. Aber Social Media ist noch einmal etwas ganz anderes.

Lina: "Social Media erst ab 12"

Es sollte zwar ein Verbot geben, aber das Alter sollte heruntergesetzt werden. Die Benutzung der Sozialen Medien von Kindern unter 12 Jahren, sollte untersagt sein. Aber da sie im modernen Leben eine große Rolle spielen, sollte man den etwas älteren und vielleicht schon reiferen Kindern den richtigen Umgang damit beibringen und es ihnen nicht verbieten. Sonst lernen sie es nie. Ein gewisses Verständniss über die Nutzung von sozialen Medien ist für die Zukunft der Kinder sehr hilfreich, da man sie fast in jedem Beruf benötigt. Außerdem wäre eine richtige Aufklärung über Cybermobbing sehr wichtig. Wenn diese Kriterien erfüllt wären und die Eltern ein Auge auf ihre Kinder und deren Nutzung von Sozialen Medien werfen würden. Würde meiner Meinung nach kein Grund bestehen, die Sozialen Medien für Kinder unter 15 zu sperren.

Ich selbst nutze keine sozialen Medien. Mein Handy habe ich seit ich elf bin. Ich nutze es für Whatsapp, zum Telefonieren. Und am liebsten höre ich Musik am Handy.

Sarah: "Kinder unter zehn Jahren haben nichts im Internet zu suchen"

Meiner Meinung nach, sollte es zwar eine Grenze geben, aber ich persönliche finde 15 Jahre zu alt. Kinder sollen lernen richtig mit den Medien umzugehen, da diese immer wichtiger werden und in Zukunft nicht mehr wegzudenken sind, trotzdem sollte man ihnen frühestens mit 13 den Zugang zu Social Media erlauben. Im Internet weiß man nie ob das wirklich stimmt oder einfach eine große Lüge ist und davor sollte man junge Kinder schützen. Meiner Meinung nach, sollte das Mindestalter 13 Jahre betragen, da man eigentlich in diesem Alter schon einschätzen kann, ob das der Wahrheit entspricht. Kinder unter zehn Jahren haben nichts im Internet zu suchen. Die Jugendliche und Kinder sollten auch für sich selbst einschätzen können, wann sie bereit sind die Social-Media Welt zu betreten.

Ich bin auf Instagram und Snapchat und nutze das täglich. Ich selbst nutze es nur passiv, poste nichts. Meine Lieblings-App ist aber Spotify.