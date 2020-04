Experte: "Die Gäste essen nach der Krise ja nicht das Doppelte"

Ist es wirklich flächendeckend so, dass Unternehmen in Österreich nach ein bis zwei Monaten das Geld ausgeht?

Das ist sicher größen- und branchenabhängig. In den besprochenen Krisenbranchen reicht das Geld für wenige Wochen, sicher aber nicht Monate.

Wie kommt man jetzt zum Hilfsgeld. Ich gehe zu Bank und sage "Geld her?"

Es wird ein bisschen mehr bedürfen. Antragsformulare, Nachweise, dass man nicht schon vor der Corona-Krise de facto insolvent war. Es wird auch Prüfungen geben. Insgesamt soll es aber schnell und unbürokratisch gehen.

Haben Banken genug Geld dafür?

Unsere Auskunft ist, dass sie mit Geld gut versorgt sind.

Wann müssen Kredite zurückgezahlt werden?

Beim Instrument des Betriebsmittelkredits sind das 5 Jahre mit einer Option, weitere 5 Jahre zu verlängern. Das zweite Instrument ist der nicht rückzahlbare Zuschuss, wo im ersten Schritt auch ein Darlehen der Bank ausgegeben wird. Nach einem Jahr folgt dann eine Überprüfung, wie hoch die Fixkosten waren, und die werden zu maximal 75 Prozent ersetzt. Das Geld kommt also auch hier zunächst von der Bank, was gut ist, weil das schnell und unkompliziert geht. Am Ende des Tages zahlt aber der Staat in Form eines Zuschusses.

Kriegen diese Hilfe alle Unternehmen?

Davon ist nicht auszugehen. Es sind finanziell gesunde Unternehmen gemeint. Die Kriterien, an denen das gemessen wird, werden noch im Verordnungsweg festgelegt.

Und Managerboni werden auf die Hälfte limitiert?

Ja, aber das gilt natürlich nur für jene, die Staatshilfe in aus dem Corona-Hilfsfonds in Anspruch nehmen. Aus den Hilfsgeldern darf es auch keine Ausschüttungen und Dividenden geben.

Wie lange hält Wirtschaft das aus? Was sagen die viele Eigentümer, Firmenchefs, mit denen Sie reden?

Ich glaube nicht sehr lange. Es laufen ja Kosten weiter, der Umsatz bricht weg. Und Konsumenten haben auch kein Geld mehr, weil die Arbeitslosigkeit steigt. Man muss sich mal die Job-Situation in Amerika ansehen (Anm.: siehe Grafik unten). Daher mein Appell: Die Maßnahmen, solange sie gesundheitlich notwendig zu setzen, sie aber dann rasch wieder zu reduzieren.