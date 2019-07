Ex-ÖVP-Chef Riegler: „Thunberg ist ein Geschenk des Himmels“

Ex-Minister Gernot Blümel sagte im KURIER, die ÖVP sei schon seit 30 Jahren eine Klimaschutzpartei, ihr Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft sei nun genau richtig. Der KURIER sprach mit dem Erfinder, dem früheren ÖVP-Chef und Öko-Vordenker Josef Riegler, über Klimawandel, fehlenden Mut in der Politik – und was die „Fridays For Future“-Bewegung so unterstützenswert macht.

KURIER: Herr Riegler, fast alles, was politisch bei der Klimakrise diskutiert wird, haben Sie in den 1980er-Jahren mit der Idee der ökosozialen Marktwirtschaft vorweggenommen. Ist es nicht bitter, wenn man Jahrzehnte ungehört bleibt, um dann bestätigt zu werden?