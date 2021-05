„Ich kenne mich nicht aus.“ Diesen Satz hört Herbert Vogetseder am häufigsten, wenn es um Pflegebedürftige und deren Angehörige geht. Das beginne oft beim Pflegegeld. „Viele haben oft gar keine Pflegestufe und wissen gar nicht, dass ihnen Pflegegeld zusteht.“ Um selbiges zu beantragen, professionelle Heimhilfe oder Heilmittelbehelfe zu organisieren, fehle es in Österreich nicht am Angebot, sondern oft schlicht am Wissen. Wissen, das sich Vogetseder, einer von drei Geschäftsführern von ITS Pflegemanagement, angeeignet hat und weitergeben will.