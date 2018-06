Ex-Minister Hundstorfer: „Der Regierung sind die Leute egal“

Lange war es still geworden um ihn. Seit der Niederlage bei der Bundespräsidentenwahl 2016 hatte sich Ex-Sozialminister und Ex-ÖGB-Chef Rudolf Hundstorfer politisch nicht mehr zu Wort gemeldet. Ausschließlich in seiner neuen Funktion als ehrenamtlicher BSO-Chef (Österreichische Bundes-Sportorganisation) trat er auf.

„Doch jetzt wurde eine Grenze erreicht, wo ich nicht mehr stillhalten kann. Bei der Abschaffung der Aktion 20.000 habe ich mich noch zurückgehalten. Da hätte ich mich eigentlich schon zu Wort melden sollen“, so Hundstorfer im Interview.

KURIER: Herr Hundstorfer, welche Maßnahme bringt Sie als Ex-ÖGB-Chef und Ex-Sozialminister mehr auf die Palme: Der 12-Stunden-Tag oder die Mindestsicherung neu?

Rudolf Hundstorfer: Beides. Die sehr oberflächliche Vorgangsweise beim Versuch, die Arbeitszeit zu ändern, zeigt, dass der Regierung die Menschen egal sind. Wenn man es ernst meint, lädt man die Sozialpartner ein und bespricht es. Man kann auch Druck ausüben auf die Sozialpartner. Ja, manches Mal brauchen sie das auch. Aber bei so einem Thema muss man die Zivilgesellschaft miteinbinden, weil es eine gravierende Änderung ist. Ähnlich ist es beim Arbeitslosengeld oder der Mindestsicherung neu. Hier bemüht man sich seitens der Regierung, nochmals eine Spaltung in die Gesellschaft zu bringen. Niemand bezieht aus Jux und Tollerei mit 52 Jahren Notstandshilfe. Bei dieser Gruppe ist man hemmungslos. Die Idee ist: Hier gibt es 100 Prozent Vermögensbesteuerung, aber beim oberen einen Prozent darf überhaupt nichts passieren. Das mündet in eine Entsolidarisierung einer Gesellschaft.

Die Regierung argumentiert, dass es Missbrauch gibt und der Anreiz, in den Arbeitsprozess zu kommen, gering ist.

Dass es da oder dort auch Missbrauch gibt, will ich gar nicht abstreiten. Ich bin ja nicht naiv. Doch die Zahlen sind minimal und die Kontrollen sehr stringent. Und zum Argument, dass viele nebenbei pfuschen gehen: Auch das kommt vor, aber da muss man auch brutal sagen – es gibt einen österreichischen Auftraggeber. Fatal hingegen ist: bei der Notstandshilfe bin ich pensionsversichert, bei der Mindestsicherung nicht. Damit drängt man den schwächsten Teil der Gesellschaft noch mehr an den Rand. Die Razzia gegen die Schwächsten verstehe ich nicht. Die Logik ist mir fremd. Das stößt mir auf.

Unternehmer berichten, dass viele Arbeitsuchende, die vom AMS geschickt werden, nur für einen Tag arbeiten kommen, damit sie den Stempel bekommen. Hier die Zügel strenger anzuziehen, sehen viele Arbeitgeber als positiv.

In diesem Fall gab es immer schon die Möglichkeit, diese Personen dem AMS zu melden. Nicht umsonst wurde 111.000 Personen das Arbeitslosengeld im Vorjahr temporär gestrichen. Pro Jahr haben über elf Prozent der AMS-Bezieher eine Streichung. Das gibt es, man muss sie nur beim AMS melden.