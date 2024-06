Ex-Kanzlerin Bierlein wird heute beigesetzt

Die vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird am Freitag in Wien offiziell verabschiedet.

Der Sarg wird in der Früh in den Stephansdom gebracht, wo Kardinal Christoph Schönborn das Requiem leiten wird. Danach wird Bierlein am Zentralfriedhof beigesetzt.