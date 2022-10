Ex-Außenministerin Kneissl zitiert NS-Offizier

Karin Kneissl, Österreichs ehemalige Außenministerin auf FPÖ-Ticket, zitierte am Montag auf Twitter NS-Offizier Erwin Rommel.

Als sie einen Beitrag über die Benzinknappheit in Frankreich teilte, kommentierte sie: "'Benzinmangel könne einen zum Weinen bringen', das ist was General Rommel am Vorabend der El Alamein-Schlacht 1942 seiner Ehefrau geschrieben hat. Ich erinnere mich noch an den Oktober 1973 (mitten in der Ölkrise, Anm.). Aber die Situation ist jetzt viel kritischer", twitterte Kneissl.