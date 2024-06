Europa-Forum Wachau mit Nehammer und Borrell

Das diesjährige Europa-Forum Wachau steht bis Samstag unter dem Motto "Rebooting Europe". Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erhält am Freitag in Göttweig den "Alois-Mock-Europa-Preis". Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und der Liechtensteiner Regierungschef Daniel Risch nehmen am Forum teil. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat zum einjährigen Jubiläum der "Göttweig Declaration" Amtskollegen der Westbalkanstaaten zu Gast.