Eurofighter-U-Ausschuss: Vertragsverhandler Wall heute im Visier

Der frühere Eurofighter-Chefverhandler des Verteidigungsministeriums, Edwin Wall, ist am Mittwoch als Auskunftsperson in den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Kauf des Kampfflugzeugs geladen. Wall ist deswegen interessant, weil er für die Republik den Eurofighter-Kaufvertrag unterzeichnet hat und diesen in letzter Minute zum Nachteil der Republik geändert haben sollen.

Das deutete zumindest der Leiter der Eurofighter-Task-Force, Generalmajor Hans Hamberger, bei seiner Befragung im U-Ausschuss Anfang März an. Er sagte aus, dass Wall am Wochenende vor der Vertragsunterzeichnung zuerst einen Airbus-Manager getroffen und danach den Vertrag noch einmal geöffnet und bearbeitet habe. Konkret soll dabei die sogenannte Ersetzungsbefugnis in den Vertrag geschrieben worden sein. Der Vertrag wurde dahin gehend geändert, dass dem Hersteller die Möglichkeit gegeben wurde, die technisch schlechtere Tranche 1 statt der vereinbarten Tranche 2 zu liefern.

Neue Bestimmung

Hamberger sagte Folgendes: Am Freitag, den 27. Juni 2003, sei der gesiegelte Vertragstext in der Revision durchgesehen worden. Darin wurde dem Lieferanten die Möglichkeit eingeräumt, Flieger der Tranche 1 anzubieten, wenn die Tranche 2 noch nicht lieferbar ist. Österreich konnte entscheiden, ob es annimmt. "Am Montag darauf wurde der Vertrag von Wall unterschrieben. Dort war eine neue Bestimmung drinnen, nämlich dass bei verspäteter Verfügbarkeit von Flugzeugen der Tranche 2 Eurofighter Flugzeuge der Tranche 1 liefern kann. Punkt. Jetzt ist die Frage gewesen: Wie kommt das übers Wochenende hinein, eine Änderung in einen gesiegelten Vertrag?", fragte Wall laut Protokoll vor dem U-Ausschuss.