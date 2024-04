EU-Wahl: Vorläufige Zahl der Wahlberechtigten steht fest

Das Innenministerium hat am Montag die vorläufige Zahl der Wahlberechtigten für die EU-Wahl bekannt gegeben. Insgesamt 6.371.165 Menschen in Österreich sind laut Zahlen der neun Landeswahlbehörden registriert. 44.680 davon sind Auslandsösterreicher, 45.091 EU-Bürger. Die meisten Wahlberechtigten mit rund 1,3 Milllionen gibt es in Niederösterreich.

Im Vergleich zur EU-Wahl 2019 sind nach diesen vorläufigen Zahlen 45.012 Personen weniger wahlberechtigt. Das ist ein Minus von 0,7 Prozent. Bei Auslandsösterreichern gab es einen Rückgang um 0,1 Prozent an Wahlberechtigten, die Zahl der wahlberechtigten Unionsbürger stieg um 16,6 Prozent.

Die endgültige Zahl der Wahlberechtigten wird dann am zweiten Tag vor dem Wahltag (7. Juni) feststehen.

BUNDESLAND vorl. Wahlberechtigte 2024 (2019)

Niederösterreich 1.299.014 (1.295.527)

Wien 1.139.292 (1.157.681)

Oberösterreich 1.102.185 (1.108.448)

Steiermark 951.507 (966.119)

Tirol 540.916 (543.532)

Kärnten 433.632 (439.039)

Salzburg 392.298 (396.227)

Vorarlberg 276.839 (274.995)

Burgenland 235.482 (234.609)